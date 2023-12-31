Ученые обнаружили ген, который может вызывать шизофрению

Исследователи из Массачусетского технологического института установили, что мутация гена Grin2a повышает риски развития шизофрении. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Neuron.

Авторы изучали мышей, у которых отсутствовал Grin2a. Этот ген кодирует рецептор, участвующий в коммуникации между нейронами. У мышей были замечены серьезные изменения в работе мозга — генетическая мутация привела к изменениям в передаче сигналов нейромедиаторами глутаматом и дофамином.

«Это модель животных без одного гена демонстрирует множество симптомов шизофрении. Это позволяет нам найти новые механизмы возникновения этого психического заболевания, а также узнать, как работают существующие методы лечения, и потенциально помочь идентифицировать новые терапевтические стратегии», — рассказали авторы научного исследования.

В будущем авторы продолжат изучать эту мышиную модель, чтобы установить более точный механизм развития шизофрении.

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