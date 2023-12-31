Найден механизм развития хронических инфекций

Специалисты Института вычислительной математики РАН совместно с европейскими коллегами установили, что развитие хронических вирусных инфекций связано с преждевременной гибелью макрофагов. Это мешает выработке противовирусных белков-интерферонов и ведет к закреплению патогенов в организме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на РНФ.

Ученые провели эксперимент с зараженными вирусом LCMV, который вызывает лимфоцитарный хориоменингит, грызунами. Результаты работы показали, что в процессе острого заражения организм вырабатывает две волны противовирусных белков-интерферонов, однако при хроническом заражении происходит выработка лишь одной волны. Это происходит из-за гибели макрофагов в селезенке мышей, которые отвечают за вторую волну.

Исследователи предполагают, что у людей наблюдается подобный механизм. В будущем авторы надеются выяснить причины гибели макрофагов, разработав первые действенные методы борьбы с хроническими вирусными инфекциями. Это поможет предотвратить процесс гибели важных для иммунитета молекул.

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