проект

>

Найдено лекарство, снижающее риск развития диабета

The Lancet: аспирин снижает риск развития диабета на 15%

close
100%
Shutterstock

Исследовательская группа из Университета Монаша (Мельбурн, Австралия) установила, что ежедневный прием 100 мг аспирина помогает снизить риски развития диабета II типа. Результаты работы ученых были представлены в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Авторы работы в течение почти пяти лет наблюдали за более 16 тыс. пожилых людей старше 65 лет. Их разделили на две равные группы: первая принимала 100 мг аспирина ежедневно, а вторая — такое же количество плацебо.

За время исследования у 995 участников развился диабет II типа, при этом в первой группе таких участников было 459, а во второй — 536. Таким образом, аспирин снижал риск развития заболевания на 15%. Проведя анализ показателей здоровья всех участников, авторы установили, что у участников первой группы меньше повышался уровень глюкозы в крови натощак утром.

Однако ученые также подтвердили и негативный эффект аспирина — сильное разжижение крови. Это повышает риск возникновения опасных для здоровья кровотечений, однако понижает риск развития тромбоза.

Ранее неврологи рассказали о необычном применении горячей ванны для ног.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами