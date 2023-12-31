Найдено лекарство, снижающее риск развития диабета

Исследовательская группа из Университета Монаша (Мельбурн, Австралия) установила, что ежедневный прием 100 мг аспирина помогает снизить риски развития диабета II типа. Результаты работы ученых были представлены в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Авторы работы в течение почти пяти лет наблюдали за более 16 тыс. пожилых людей старше 65 лет. Их разделили на две равные группы: первая принимала 100 мг аспирина ежедневно, а вторая — такое же количество плацебо.

За время исследования у 995 участников развился диабет II типа, при этом в первой группе таких участников было 459, а во второй — 536. Таким образом, аспирин снижал риск развития заболевания на 15%. Проведя анализ показателей здоровья всех участников, авторы установили, что у участников первой группы меньше повышался уровень глюкозы в крови натощак утром.

Однако ученые также подтвердили и негативный эффект аспирина — сильное разжижение крови. Это повышает риск возникновения опасных для здоровья кровотечений, однако понижает риск развития тромбоза.

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