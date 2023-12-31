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Врачи рассказали, как устранить дефицит питательных веществ у ребенка

Healthday: нормальный ребенок должен быстро вырастать из одежды

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Дети, которые не перерастают свою одежду за сезон, могут страдать от дефицита питательных веществ. Об этом эксперты рассказали Healthday.

Лучший способ определить, находится ли вес в ребенка в норме, — это обратиться к педиатру. Однако родители могут ускорить обнаружение дефицита веса. Основные признаки: замедление ежегодного роста, торчащие ребра, ребенок не вырастает из одежды каждый сезон.

Проблемы со здоровьем, которые могут привести к недостаточному весу ребенка, включают пищевую аллергию, гормональные проблемы или проблемы с пищеварением, а также прием лекарств, например, тех, которые используются для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Напряженный график занятий спортом у детей старшего возраста также может способствовать снижению веса.

Диета — важный фактор. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Pediatrics, дети-вегетарианцы примерно в два раза чаще имеют недостаточный вес, хотя 94% из девяти тысяч детей, участвовавших в исследовании, не имели дефицита веса.

Детям с дефицитом веса лучше не использовать смартфоны и телевизоры во время еды, не злоупотреблять перекусами и отказаться от фруктовых соков. Повысить калорийность пищи могут оливковое масло или другие полезные масла и ореховые пасты. Кроме того, рацион любого человека в возрасте от 2 лет и должен включать разнообразные фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, обезжиренные и нежирные молочные продукты. Важно, чтобы в диете было достаточно белка из яиц, фасоли, хумуса. Также можно добавлять ломтики авокадо в гамбургеры и салаты, а смузи могут повысить калорийность и питательность рациона.

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