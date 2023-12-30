Неврологи рассказали о необычном применении горячей ванны для ног

Горячие ванны для рук и ног могут помочь некоторым людям избавиться от мигрени. Об этом неврологи рассказали Health.

Существует распространенное мнение о том, что горячие ванны для ног могут помочь избавиться от мигрени. Несмотря на то, что нет научных данных, надежно подтверждающих эффективность этого метода, он действительно может быть полезен, считают врачи.

В одном небольшом исследовании 2016 года ученые разделили на две группы 40 пациентов с хронической мигренью. Им давали обычные лекарства от мигрени, но одна группа дополнительно помещала ноги и руки в горячую ванну, а также делала массаж головы льдом в течение 20 минут ежедневно. Оценка через 45 дней показала, что горячие ванны и ледяной массаж связаны с меньшей выраженностью боли. Исследование не доказывает наличие причинно-следственной связи, однако подтверждает потенциал горячих ванн для лечения мигрени.

Горячие ванны для ног и рук, возможно, помогают крови отхлынуть от мозга к конечностям. Также они снимают стресс и попросту отвлекают нервную систему от болевых сигналов, объяснили эксперты.

Мигрень — особый вид головной боли, часто пульсирующей, которая обычно концентрируется на одной стороне головы. Люди с мигренью также могут страдать от чувствительности к свету и запахам. Без лечения симптомы могут сохраняться до 3 дней. Эксперты в разговоре с Health рекомендовали страдающим от мигрени пить больше воды, избегать кофе, громких звуков и света и по возможности немного вздремнуть. Кроме того, одобренные врачом лекарства следует принять как можно раньше: это позволит сократить длительность приступа или даже избежать его.

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