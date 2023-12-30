Эксперт рассказал об ошибке, которая замедляет рост мышц

Несмотря на то, что любая активность полезна, кардиоупражнения стоит следует делать в конце тренировки для более эффективного роста силы и массы мышц. Об этом фитнес-эксперт из Университета Майами Рэндала Клейтор рассказал The Conversation.

Упражнения с отягощениями (гантелями, штангами, фитнес-резинками или собственным весом) способствуют росту силы и размера мышц. Исследования показывают, что силовые тренировки также защищают от гипертонии и скачков уровня сахара в крови. Кардиоупражнения (например, бег или быстрая ходьба), сопровождаемые учащением сердцебиения, значительно снижают риск диабета и болезней сердца.

С точки зрения здоровья лучший подход — совмещать силовые и кардиотренировки. Однако порядок их выполнения может быть важен для некоторых людей. Так, бодибилдерам стоит начать тренировку с силовых упражнений и лишь затем перейти к кардио: исследования показывают, что кардио в начале тренировки может ухудшить рост мышечной массы. Кроме того, профессиональным спортсменам стоит делать перерыв не менее трех часов между кардио и силовыми.

«Сначала тренируйтесь в том виде упражнений, который наиболее важен для достижения ваших целей», — заключил эксперт.

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