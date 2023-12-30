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Названы профессии, представителям которых может быть опасно делать МРТ

The Conversation: военным и строителям может быть опасно делать МРТ

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В глаза военным и строителям нередко попадают металлические осколки, которые могут лишить их зрения во время МРТ. Об этом сообщает The Conversation.

Впервые МРТ в медицинских целях провели в 1977 году, а в настоящее время число сканирований выросло до 95 миллионов в год. За долгую историю применения метода случилось немало несчастных случаев. В 2023 году 57-летняя женщина из США пронесла на процедуру пистолет, в результате получив огнестрельную травму ягодицы: мощный магнит в составе МРТ-аппарата заставил оружие разрядиться. За несколько месяцев до этого мужчине из Бразилии выстрелил в живот его же пистолет, который он пронес на процедуру за поясом. Пациент не выжил.

Люди с металлическими инородными телами в организме также могут пострадать от МРТ. Среди них часто встречаются дети и люди с психическими расстройствами. Кроме того, военным и строителям в глаза часто попадают микроскопические металлические осколки, причем сами они могут не знать об этом. МРТ у них может привести к кровотечению, боли и слепоте.

Несмотря на безопасность МРТ, существуют строгие правила проведения процедуры: пациентов должны ознакомить с рисками, связанными с металлическими имплантами, устройствами, кислородными баллонами. В редких случаях контакт кожи с кожей при соприкосновении частей тела может привести к ожогу. Чтобы избежать этого, пациента просят занять определенную позу. Кроме того, ученые стараются разрабатывать новые модели имплантов без использования металлов, которые могут притягиваться магнитами.

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