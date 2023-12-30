Найден способ быстрее подобрать эффективное лекарство от артрита

Учитывающий генетические данные тест PrismRA позволяет подобрать наиболее эффективное лечение для пациентов с ревматоидным артритом. Об этом сообщает MedicalXpress.

Ревматоидный артрит — заболевание, при котором иммунная система человека атакует суставы, вызывая сильную боль. Лечение обычно начинают с давно используемых лекарств, уменьшающих воспаление, например, метотрексата. В случае их неэффективности пациентам назначают препараты нового поколения. Один из них — Хумира (адалимумаб). Но примерно половина больных не получает никакой пользы от этого дорогостоящего препарата с множеством побочных эффектов.

Чтобы оценить, каким пациентам с ревматоидным артритом с наибольшей вероятностью поможет Хумира (или ее аналоги), ученые из компании Scipher Medicine разработали тест PrismRA. Он учитывает анализы крови пациента, а также его генетические и другие данные.

Тест PrismRA поможет многим пациентам быстрее подобрать эффективные лекарства от ревматоидного артрита и сэкономить деньги. Подбор терапии в соответствии с генетикой опухоли пациента уже стал рутинной практикой в онкологии.

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