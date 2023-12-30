Стала известна диета жителей первых городов Европы, возникших на территории Украины

Население первых городов Европы на территориях, которые сейчас принадлежат Украине и Молдове, придерживалось преимущественно вегетарианской диеты. Это показало исследование, опубликованное в журнале PNAS.

Ученые провели раскопки первых мегаполисов трипольской культуры, возникшей на территории современных Украины и Молдовы почти семь тысяч лет назад. В древних городах площадью до 320 гектаров проживало около 15 тысяч человек. Эти мегаполисы были не только крупнейшими поселениями своего времени, но и считаются старейшими городами Европы. Вероятно, они были старше даже городов Месопотамии. Археологи долгое время пытались выяснить, как такие большие группы людей обеспечивали себя пищей, имея лишь технологии каменного века.

С помощью анализа изотопов углерода и азота в сотнях образцов (в основном костях животных, людей и образцах растений) ученые смогли выяснить, какую роль растения и животные играли в питании человека. Дело в том, что при потреблении пищи атомы в ее составе используются организмом человека для производства собственных молекул. По тому, какая именно разновидность атомов углерода или азота накапливается в костях человека, можно определить основные источники пищи.

Оказалось, что значительная часть крупного рогатого скота и овец содержалась на огороженных пастбищах. Навоз животных использовался для интенсивного удобрения, в частности, гороха. Он и зерновые составляли основу рациона человека, который был не только калорийным, но и содержал достаточно незаменимых аминокислот. А трудоемкое производство мяса, требующее траты пищевых ресурсов для кормления животных, практически не использовалось. Сложная система пастбищ и полей просуществовала до третьего тысячелетия до нашей эры, когда города трипольской культуры распались на мелкие поселения по социальным причинам.

Ранее на юге Украины нашли колчаны из человеческой кожи.