Найден растительный экстракт для нормализации работы сосудов

Экстракт дудника гигантского показал эффективность в лечении атеросклероза. Результаты опубликованы в журнале Aging.

Ученые из Национального университета Чонбук (Южная Корея) протестировали на 40 крысах экстракт дудника гигантского в ежедневной дозе 100–300 мг/кг. Диета всех животных содержала большое количество жиров. Такое питание приводило к эндотелиальной дисфункции — нарушению работы стенки сосудов, которое приводит к усилению атеросклероза. Это проявлялось ростом сосудистых бляшек, накоплением активных форм кислорода, повреждающих клетки, и другими изменениями.

Экстракт дудника обращал вспять эндотелиальную дисфункцию и связанное с ней нарушение передачи молекулярных сигналов. Декурсин, важный компонент AGE, продемонстрировал аналогичный эффект.

Экстракт дудника давно привлек внимание ученых своими антиоксидантными свойствами. Новое исследование представляет убедительные доказательства того, что он может стать эффективным средством профилактики или смягчения сердечно-сосудистых осложнений высокожировой диеты.

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