Обнаружена связь между употреблением соли и заболеваниями почек

Ученые из Тулейнского университета в США обнаружили, что досаливание пищи связано с более высоким риском развития хронической болезни почек. Результаты исследования опубликованы в JAMA (The Journal of the American Medical Association).

В исследовании были использованы данные 465288 человек, взятые из Британского Биобанка — крупнейшего хранилища биологических образцов. Ученые собрали данные о состоянии здоровья испытуемых и попросили их сообщить, как часто они добавляют соль в готовые блюда.

Участники, которые часто досаливали еду, с большей вероятностью имели более высокий индекс массы тела и сниженную скорость клубочковой фильтрации. Этот параметр позволяет оценить способность почек к фильтрации и очищению крови. Анализы, направленные на оценку скорости клубочковой фильтрации позволяют диагностировать заболевания мочевыделительной системы и оценивать риск развития почечной недостаточности. Также отмечается, что люди с привычкой досаливать еду чаще были курильщиками, страдали диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Оказалось, что у участников, которые регулярно добавляют в уже готовые блюда соль, риск развития хронических заболеваний почек на 11% выше по сравнению с теми, кто этого не делает. Под хронической болезнью почек подразумевается протекание патологических процессов, которые ведут к необратимым нарушениям в работе почек и их неспособности выполнять свои функции по очищению крови и удалению излишнего количества воды.

Ранее был назван самый полезный для здоровья вид мяса.