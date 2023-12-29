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Врач рассказал, почему синяки меняют цвет

Live Science: цвет синяка меняется из-за распада компонентов крови под кожей

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Shutterstock

Терри Фостер, реаниматолог отделения интенсивной терапии и президент Американской ассоциации врачей скорой помощи рассказал Live Science, что цвет синяка — скопления крови под кожей, меняется из-за распада ее компонентов.

Фостер объяснил, что синяк — это подкожное скопление жидкостей и крови в мягких тканях, которое возникает при разрыве кровеносных сосудов. Сперва эти пятна скопившейся крови выглядят красноватыми, а позже становятся голубовато-фиолетовыми и зеленовато-желтыми.

Синяк меняет цвет из-за распада компонентов крови. Кровь имеет красный цвет благодаря гемоглобину, белку, который переносит кислород с помощью эритроцитов. Сам по себе гемоглобин темно-красный, но его цвет меняется при связывании с определенными молекулами. Этот белок становится алым, когда переносит кислород, и вишнево-красным, когда переносит углекислый газ.

Когда образуется синяк и кровь из поврежденных кровеносных сосудов поступает в близлежащие ткани, гемоглобин в крови начинает терять кислород и вместо него захватывать углекислый газ. Затем сам гемоглобин начинает разрушаться, сначала превращаясь в темно-коричневую форму белка, называемого метгемоглобином, а затем в желтые пигменты — биливердин и билирубин. Такие изменения цвета легко заметить при осмотре поврежденного участка кожи.

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