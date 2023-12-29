Ученые выяснили, как телесные наказания влияют на когнитивные способности детей

Телесные наказания, такие как порка, связаны с последующим снижением когнитивных способностей детей. К такому выводу пришли ученые из университета Олд Доминион в США. Результаты исследования опубликованы в журнале Child Abuse & Neglect.

В исследовании были использованы данные 18 170 детей. Сосредоточив внимание на подгруппе из примерно 12 800 участников в возрасте 5-6 лет, ученые проанализировали влияние порки как формы телесного наказания на три ключевые области исполнительного функционирования: тормозящий контроль, когнитивную гибкость и рабочую память.

Тормозящий контроль представляет собой когнитивный процесс (исполнительную функцию), который позволяет индивиду подавлять свои импульсы. Он оценивался по отчетам учителей с использованием вопросника о поведении детей. Когнитивную и рабочую память тестировали с помощью специализированных заданий. О том, подвергались ли дети телесным наказаниям, сообщили родители.

Исследователи не обнаружили связи между поркой и проблемами с рабочей памятью — когнитивная системой ограниченной емкости, обеспечивающей временное хранение информации. Тем не менее, дети, которые подвергались телесным наказаниям, продемонстрировали снижение тормозящего контроля и когнитивной гибкости. Эти навыки необходимы для обучения и регуляции поведения.

Кроме того, такой эффект проявлялся вне зависимости от пола ребенка, этнической принадлежности опекуна или уровня родительской теплоты. Это говорит о том, что негативные последствия порки одинаковы в разных демографических группах и семейных контекстах.

Ранее выяснилось, что детская забывчивость может быть признаком редкого заболевания.