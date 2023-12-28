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Одинокие пожилые люди могут снизить свой риск деменции, выяснили ученые

JAMA: домашние животные снижают риск деменции у одиноких пожилых людей

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Наличие собаки или кошки может снизить риск развития деменции у одиноких пожилых людей. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

В опросе приняли участие почти восемь тысяч человек. Они сообщили ученым о том, есть ли у них домашнее животное, а также о своих жилищных условиях. Ученые оценили их беглость речи и память с помощью специальных тестов: участникам давали список слов, которые нужно было запомнить, а также попросили перечислить как можно больше животных в течение одной минуты.

Ухудшение памяти и беглости речи с возрастом является нормальным явлением. Однако ученые обнаружили, что это снижение было медленнее у одиноких людей, содержащих питомцев. Предыдущие исследования показали, что жизнь в одиночестве связана с повышенным риском развития деменции. Новая работа демонстрирует, что у одиноких людей с питомцами риск деменции был не выше, чем у живущих с семьей.

Ученые считают, что регулярное общение с домашним животным может уменьшать стресс и беспокойство, которые часто сопровождают жизнь в одиночестве и увеличивают риск деменции. Кроме того, прогулки с собаками заставляют людей двигаться и способствуют общению с другими людьми, а физическая и социальная активность — факторы, снижающие риск слабоумия.

Ранее ученые рассказали, как снизить риск деменции в молодом возрасте.

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