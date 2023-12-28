Найден способ уменьшить биологический возраст на 2,5 года

Люди, живущие в зеленых районах, медленнее стареют на клеточном уровне. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science of the Total Environment.

Ученые проанализировали данные почти восьми тысяч американцев. Они обнаружили, что те, кто живут в районах, где больше парков, садов, деревьев и другой растительности, имеют более длинные теломеры — повторяющиеся участки ДНК, расположенные на концах каждой из 46 хромосом человека. Они предотвращают повреждение ДНК при делении клеток, при этом становясь короче с каждым делением. Поэтому длина теломер может служить для оценки биологического возраста.

Авторы подсчитали, что зеленые насаждения могут снизить биологический возраст человека примерно на 2,5 года. Они предполагают, что механизм воздействия зелени связан с уменьшением физического и психологического стресса: деревья помогают улицам сохранять прохладу во время жары, а также уменьшают загрязнение воздуха и шум. Кроме того, наличие растительности в районе способствует физической активности, более частому общению и снижению уровня преступности.

Интересно, что в этом исследовании благотворное влияние зеленых насаждений на теломеры не зависело от расы, экономического статуса, курения или количества потребляемого алкоголя. Однако преимущества природы имеют ограничения: когда авторы учли такие факторы риска, как загрязнение воздуха, положительное влияние зеленых насаждений исчезло. Также существовало расовое неравенство: белые люди неиспаноязычного происхождения жили в самых зеленых районах. Кроме того, женщины получали меньше пользы от зелени: вероятно, это связано с другими факторами риска заболеваний или повышенным социальным стрессом.

Ранее ученые рассказали, как снизить риск ранней деменции.