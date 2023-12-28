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Кардиологи рассказали, как защитить сердце во время беременности

MedicalXpress: умеренные физнагрузки способствуют здоровью сердца беременных

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Кардиологи из Американской ассоциации сердца (American Heart Association International) рассказали, что умеренные физические нагрузки и отказ от вредных привычек во время беременности способствуют сохранению здоровья сердца женщины. Об этом сообщает MedicalXpress.

По данным организации, плохое состояние сердца беременной женщины может привести к таким опасным для здоровья будущих матерей и их детей состояниям, как преэклампсия. Оно характеризуется значительным повышением кровяного давления, появлением белка в моче (протеинурией) и другими симптомами, указывающими на ухудшение работы почек и сердечно-сосудистой системы. Преэклампсия может возникнуть после 20 недель беременности. Тяжелым последствием этого состояния является инвалидизация матери и ребенка, а также преждевременные роды.

Также отмечается, наличие здорового сердца у беременной способствует рождению ребенка с нормальным функционированием этого органа. Кардиолог Мишель Альберт, бывший президент Американской ассоциации сердца, рассказал, что роль здорового образа жизни во время беременности невозможно переоценить. По мнению специалиста, правильное питание, умеренные физические нагрузки, включая ходьбу, отказ от вредных привычек являются важными инструментами для профилактики сердечно-сосудистых осложнений.

Кардиолог отметил, что мотивировать будущих матерей к соблюдению здорового образа жизни могут медицинские работники.

Ранее выяснилось, что гипертония во время беременности негативно влияет на сердце женщины.

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