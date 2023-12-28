Детская забывчивость может быть признаком редкого заболевания

Рейчел Элвард, старший преподаватель неврологии и нейропсихологии в лондонском университета Соуз-Бэнк, рассказала The Conversation, что забывчивость ребенка может сигнализировать о редком заболевании — амнезии развития.

Проблемы с памятью у ребенка могут проявляться в качестве быстрого забывания многих событий, в том числе значимых, таких как празднование дня рождения. Такая забывчивость не связана с неорганизованностью, стрессом или большой психологической нагрузкой.

Врач объяснила, что такие нарушения могут быть признаками амнезии развития, которая вызвана кислородным голоданием мозга (гипоксией). Это может произойти вследствие травматических родов, в процессе которых ребенок застревает в родовых путях. Другими потенциальными причинами являются дыхательная недостаточность и остановка сердца после рождения. Гипоксия может привести к повреждениям головного мозга, в частности гиппокампа — структуры, ответственной за превращение кратковременной памяти в долговременную.

Основными признаками амнезии развития являются проблемы с пространственной памятью — склонность теряться в знакомой обстановке и забывать, где лежит та или иная вещь. Неспособность ребенка вспомнить значимые события, произошедшие в его жизни, также является тревожным признаком заболевания. Также сигнализировать об амнезии развития могут нарушения иерархической временной памяти. Они заключаются в забывании о регулярно совершаемых действиях, таких как выполнение домашних заданий или посещение секций.

К сожалению, восстановить нормальную функцию гиппокампа после его повреждения невозможно. Таким образом, методы лечения амнезии развития направлены на то, чтобы помочь детям максимально использовать имеющиеся способности.

Ранее ученые назвали неожиданный фактор риска развития деменции.