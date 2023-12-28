Стало известно, сколько моркови нужно съедать для снижения риска рака на 30%

Употребление 400 граммов моркови может снизить относительный риск рака на 10–30%. Это показало исследование ученых из Университета Ньюкасла, опубликованное в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Ученые объединили и проанализировали данные 50 высококачественных исследований связи потребления моркови и риска рака молочной железы, кишечника, простаты, легких и других типов опухолей. Работы были проведены в основном в Азии, Европе и США;

У потребляющих морковь риск развития рака был на 10-20% ниже, чем у тех, кто не ел ее. При этом одна порция (60 граммов) в неделю снижала риск на 2-6%, а пять порций — на 10-30%. Наличие зависимости эффекта от дозы подтверждает наличие причинно-следственной связи, хоть и не доказывает окончательно. Как выяснили ученые, небольшой, но убедительный защитный эффект моркови может быть связан с веществом альфа-каротином.

Авторы считают, что необходимо протестировать растительные вещества, в частности, изокумарины и производные полиацетилена в доклинических исследованиях рака.

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