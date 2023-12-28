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Ветеринары объяснили, почему животным нельзя давать больше 10-20 граммов еды со стола

Healthday: питомцам нельзя давать больше 10-20 граммов еды со стола

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Shutterstock/ShineTerra

Для собак и кошек кусочек мяса птицы может быть эквивалентен по калорийности большому бургеру для человека и привести к тяжелому заболеванию, а шоколад и другие продукты опасны для жизни животных. Об этом сообщает Healthday.

В новогодние праздники можно побаловать питомцев угощениями, но нужно соблюдать осторожность. Лакомства должны составлять менее 10% от общего ежедневного количества калорий собаки или кошки. Например, активной собаке весом 11 кг ежедневно требуется около 600 килокалорий (ккал), поэтому с лакомствами она должна получать не более 60 ккал в день, — это около 20 граммов моцареллы. Средней кошке можно потреблять не более 20 ккал в день из лакомств, то есть суточный максимум угощений для них составляет не больше семи граммов моцареллы или 10 граммов крыла индейки.

Кроме того, многие лакомства для животных содержат большое количество соли, что может вызвать недомогание при заболеваниях сердца. Животным с больными почками также следует избегать лакомств с высоким содержанием фосфора. Непривычные продукты или жирная еда могут привести к диарее и рвоте.

Некоторые продукты особенно опасны для животных: шоколад, виноград, изюм, подсластитель ксилит (содержится в жевательной резинке, а также в конфетах и выпечке без сахара), лук, чеснок, кости (сырые и приготовленные), продукты с высоким содержанием жиров ( в том числе мороженое), сырое мясо, орех макадамия и авокадо. Однако большинство фруктов и овощей безопасны для собак. К ним относятся яблоки, тыква, банан, клубника, черника, дыня, морковь, кукуруза и зеленая фасоль. Главное — избегать приправ, масла, соли и соусов.

Домашние животные могут украсть еду со стола. Также они могут вытащить шпажки или кости из мусора. Чтобы избежать срочного визита к ветеринару, лучше не оставлять питомцев наедине с праздничной едой и получше спрятать мусор. Важно рассказать гостям о правилах угощения питомца, особенно если у животного есть какие-либо заболевания.

Ранее ученые получили стволовые клетки из мочи собак.

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