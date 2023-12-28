Революционная разработка позволит создать первые лекарства от многих болезней

Ученые из EPFL в девять раз увеличили биодоступность особых препаратов для профилактики инсульта. Работа, которая позволит разработать первые пероральные лекарства от многих болезней, опубликована в журнале Nature Chemical Biology.

Существует множество заболеваний, для которых известны молекулы-мишени. Блокирование этих молекул лекарствами могло бы излечить больных, смягчить симптомы или замедлить прогрессирование. Но большинство лекарств представляют собой небольшие плоские молекулы, которые не могут эффективно связываться с объемными мишенями. Решить эту проблему можно с помощью белковых препаратов, но они требуют инъекционного введения, что затрудняет их применение.

В новом исследовании ученые показали, что особые молекулы, циклические пептиды, могут связываться со сложными мишенями при пероральном приеме. Эти небольшие кольцевые молекулы состоят из тех же строительных блоков, что и более крупные белки. Ранее использование их в виде пероральных препаратов было затруднено, так как они быстро перевариваются или плохо всасываются в желудочно-кишечном тракте. Чтобы сделать циклические пептиды более стабильными, исследователи добавили в их структуру тиоэфирные связи.

Полученные препараты протестировали на животных. При тестировании пептиды показали пероральную биодоступность до 18%, то есть 18% препарата успешно попало в кровоток и оказало лечебный эффект. Учитывая, что циклические пептиды, вводимые перорально, обычно демонстрируют биодоступность ниже 2%, увеличение этого показателя до 18% является существенным достижением.

Экспериментальные циклические пептиды были нацелены на тромбин — белковую молекулу, играющую центральную роль в процессе свертывания крови. Воздействие на нее является ключом к предотвращению и лечению тромботических заболеваний, включая инсульты и сердечные приступы.

Ученые отметили, что их метод универсален: его можно адаптировать для воздействия на широкий спектр белков, что потенциально может привести к прорывам в лечении многих болезней.

Ранее ученые рассказали, как снизить риск ранней деменции.