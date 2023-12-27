Ученые разработали гель, повышающий эффективность диагностики рака кожи

Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) совместно с китайскими и французскими коллегами повысили эффективность метода диагностики рака кожи, создав специальный гель для повышения глубины визуализации тканей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки.

Сегодня для диагностики в онкологии применяются неинвазивные методы визуализации тканей с помощью света. Они основаны на управлении оптическими свойствами слоев кожи, такими как поглощение и рассеяние света. Однако кожа сильно рассеивает свет, что снижает контрастность изображения тканей и глубину его проникновения.

«Чтобы свет проходил через защитный барьер эпидермиса и нижележащие ткани и достигал более глубоких слоев, на поверхность кожи наносят специальную смесь – оптический просветляющий агент на основе биосовместимых веществ, например, сахаров, спиртов, жирных кислот или органических растворителей. Эти агенты заменяют собой внутритканевую жидкость (воду), делая ткань оптически более однородной, тем самым уменьшая рассеяние и позволяя свету проникать более глубоко», – рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой оптики и биофотоники Института физики СГУ, член-корреспондент РАН Валерий Тучин.

Биосовместимый просветляющий агент состоит из смеси полиэтиленгликоля-400, пропиленгликоля и олеиновой кислоты. Агент менее токсичен по сравнению с аналогами и увеличивает яркость и контрастность изображений оптической когерентной томографии по всей глубине кожи.

Открытие позволит существенно улучшить чувствительность по глубине методов оптической визуализации и спектроскопии для диагностики рака кожи. Ученые готовы внедрять новую технологию в клиническую практику.

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