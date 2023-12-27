Ученые нашли на древней карте неба редчайшее астрономическое событие

Два круглых камня диаметром 50 сантиметров были обнаружены в древней крепости на территории Италии. Один из них может быть старейшей небесной картой, найденной в стране, сообщает Arkeonews со ссылкой на Итальянский национальный институт астрофизики (INAF).

Кастельере-ди-Рупинпикколо — древняя крепость на вершине холма в итальянской провинции Триест. Она использовалась как оборонительное сооружение в период между 1800 и 1650 годами до нашей эры.

Два каменных диска диаметром около 50 см и толщиной 30 см были найдены возле входа в крепость. По мнению ученых из Венецианского университета и INAF, один из них представляет собой изображение Солнца, а другой — карту неба, созданную около 2500 лет назад, в IV веке до нашей эры. Это означает, что карта — старейшая из созданных в Италии.

Есть и более древние карты неба, но они представляют собой символические изображения, то есть не отражают точного расположения звезд. Обнаруженная в Италии карта содержит 28 объектов, которые идеально соответствуют созвездиям Кассиопеи, Ориона, Скорпиона и Плеяд. Резные изображения, вероятно, были созданы одним и тем же человеком с помощью молотка и грубого металлического долота с наконечником 6-7 мм. Еще одна точка на карте не соответствует какому-либо известному объекту. Ученые считают, что это могла быть сверхновая, которая потом исчезла с неба. Сверхновые представляют собой звезды, резко увеличивающие свою светимость в тысячи раз. Затем они затухают, превращаясь в нейтронные звезды или черные дыры.

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