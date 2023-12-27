Физиотерапевт объяснила, какие тренировки и как часто нужны для здоровья

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ) полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы, поддержания мышечной массы и сокращения жировой, но не следует выполнять их чаще двух-трех раз в неделю. Об этом сообщает Health.

ВОЗ рекомендует всем взрослым суммарно в неделю уделять не менее 150 минут аэробной активности умеренной интенсивности. Но существует способ сократить это время в два раза: 75 минут высокоактивных тренировок в неделю принесут ту же пользу для здоровья.

ВИИТ представляют собой чередование коротких периодов высокоинтенсивной работы (обычно от 30 секунд до минуты) и несложных движений для замедления пульса. Этот подход можно использовать при беге, езде на велосипеде, плавании или фитнесе. Исследования показали, что ВИИТ эффективно улучшают работу сердечно-сосудистой системы, помогают похудеть и поддерживать мышечную массу, а также способствуют уменьшению доли висцерального жира, который окружает внутренние органы и повышает риск многих заболеваний.

Людям с подтвержденными или предполагаемыми сердечными заболевания следует приступать к ВИИТ только с разрешения кардиолога. Кроме того, всем новичкам следует начинать тренировки с персональным тренером, чтобы освоить технику и избежать травм.

Здоровым людям не следует заниматься ВИИТ каждый день. Период отдыха между тренировками должен составлять не менее суток. Иначе избыток гормона стресса кортизола может привести к усталости, ухудшению настроения и сна. Более того, он может повлиять на иммунную систему и увеличить риск инфекций. Все это может привести к пропуску тренировок, а регулярность — главное условие их эффективности.

«Я рекомендую своим клиентам заниматься два-три дня в неделю 20-30-минутными ВИИТ-сессиями с периодами отдыха 24-48 часов между ними. Я большая поклонница сочетания ВИИТ-тренировок с днями активного восстановления, например, ходьбой или йогой, а остальную часть недели можно посвятить силовым тренировкам», — рассказала Health физиотерапевт Эмили Николс.

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