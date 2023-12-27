Найден эффективный препарат против тяжелой болезни сердца

Ученые обнаружили мутации, защищающие от воспаления оболочки сердца. Как оказалось, недавно одобренный препарат для лечения этого заболевания имитирует действие мутаций, что подтверждает его эффективность. Исследование опубликовано в журнале JAMA Cardiology.

Перикардит (воспаление оболочки сердца) может привести к ухудшению сократимости сердца и симптомам сердечной недостаточности: одышке, сухому кашлю, быстрой утомляемости, боли в области сердца и другим. У части пациентов наблюдается рецидивирующий перикардит, который плохо поддается лечению. Иммунные процессы при перикардите недостаточно изучены, что затрудняет разработку лекарств.

В новом исследовании ученые нашли мутации, защищающие людей от перикардита. Они расположены в области генов, отвечающих за синтез интерлейкина-1 (ИЛ-1) — молекулы, способствующей усилению воспаления. Препараты, блокирующие действие ИЛ-1, ранее использовались для лечения других воспалительных заболеваний. Недавно они были протестированы в клинических исследованиях рецидивирующего перикардита и показали высокую эффективность. Один из этих препаратов был одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США для использования при рецидивирующем перикардите в 2021 году.

Результаты исследования позволят выяснить, какие формы интерлейкина-1 являются наиболее важными. Кроме того, анализ мутаций в будущем может стать полезным инструментом подбора лекарств при перикардите.

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