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Найден эффективный препарат против тяжелой болезни сердца

JAMA: препарат против воспаления оболочки сердца имитирует защитные мутации

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Ученые обнаружили мутации, защищающие от воспаления оболочки сердца. Как оказалось, недавно одобренный препарат для лечения этого заболевания имитирует действие мутаций, что подтверждает его эффективность. Исследование опубликовано в журнале JAMA Cardiology.

Перикардит (воспаление оболочки сердца) может привести к ухудшению сократимости сердца и симптомам сердечной недостаточности: одышке, сухому кашлю, быстрой утомляемости, боли в области сердца и другим. У части пациентов наблюдается рецидивирующий перикардит, который плохо поддается лечению. Иммунные процессы при перикардите недостаточно изучены, что затрудняет разработку лекарств.

В новом исследовании ученые нашли мутации, защищающие людей от перикардита. Они расположены в области генов, отвечающих за синтез интерлейкина-1 (ИЛ-1) — молекулы, способствующей усилению воспаления. Препараты, блокирующие действие ИЛ-1, ранее использовались для лечения других воспалительных заболеваний. Недавно они были протестированы в клинических исследованиях рецидивирующего перикардита и показали высокую эффективность. Один из этих препаратов был одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США для использования при рецидивирующем перикардите в 2021 году.

Результаты исследования позволят выяснить, какие формы интерлейкина-1 являются наиболее важными. Кроме того, анализ мутаций в будущем может стать полезным инструментом подбора лекарств при перикардите.

Ранее ученые рассказали о способе снизить риск ранней деменции.

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