Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, откуда пришли животноводы на Русскую равнину

Первые животноводы Русской равнины оказались потомками мигрантов из Европы

close
100%
Bogdan Cristel/Reuters

Новые исследования палеогенетиков показали, что фатьяновская культура возникла примерно 5,5 тыс. лет назад на территории Русской равнины и Средней Волги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр научных коммуникаций МФТИ.

Новая культура образовалась в результате миграций группы народов из Центральной Европы, которые принесли с собой животноводство на территорию современной России. Ученые отмечают, что эта группа имела низкое генетическое разнообразие, что указывает на строгие правила и консолидацию в обществе.

Группа российских палеогенетиков под руководством Хариса Мустафина из МФТИ провела исследование, чтобы узнать больше о происхождении фатьяновской культуры. Ученые уже долгое время изучают историю освоения Русской равнины и Средней Волги, используя методы палеогенетики.

Фатьяновская культура была распространена в бассейнах Оки, Волги и Камы в III тысячелетии до н.э. Ее представители были первыми, кто занимался животноводством на территории лесной полосы Русской равнины, и они считаются близкими родственниками первых протоевропейских народов Европы, связанных с культурой шнуровой керамики. Поэтому они извлекли обрывки ДНК из останков и расшифровали геномы 25 представителей культуры. Ученые воспользовались этими данными для обнаружения возможной прародины первых скотоводов Русской равнины и раскрытия маршрутов их миграций. В результате выяснились европейские корни этих животноводов.

Ранее в Башкирию привезли новые семьи беловежских зубров для разведения.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами