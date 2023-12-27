Ученые выяснили, откуда пришли животноводы на Русскую равнину

Новые исследования палеогенетиков показали, что фатьяновская культура возникла примерно 5,5 тыс. лет назад на территории Русской равнины и Средней Волги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр научных коммуникаций МФТИ.

Новая культура образовалась в результате миграций группы народов из Центральной Европы, которые принесли с собой животноводство на территорию современной России. Ученые отмечают, что эта группа имела низкое генетическое разнообразие, что указывает на строгие правила и консолидацию в обществе.

Группа российских палеогенетиков под руководством Хариса Мустафина из МФТИ провела исследование, чтобы узнать больше о происхождении фатьяновской культуры. Ученые уже долгое время изучают историю освоения Русской равнины и Средней Волги, используя методы палеогенетики.

Фатьяновская культура была распространена в бассейнах Оки, Волги и Камы в III тысячелетии до н.э. Ее представители были первыми, кто занимался животноводством на территории лесной полосы Русской равнины, и они считаются близкими родственниками первых протоевропейских народов Европы, связанных с культурой шнуровой керамики. Поэтому они извлекли обрывки ДНК из останков и расшифровали геномы 25 представителей культуры. Ученые воспользовались этими данными для обнаружения возможной прародины первых скотоводов Русской равнины и раскрытия маршрутов их миграций. В результате выяснились европейские корни этих животноводов.

Ранее в Башкирию привезли новые семьи беловежских зубров для разведения.