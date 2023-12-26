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Офтальмологи рассказали, как защитить глаза во время использования гаджетов

MedicalXpress: ношение очков во время работы за компьютером защищает глаза

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Эксперты из американской академии офтальмологии (AAO) рассказали MedicalXpress, что отказ от контактных линз в пользу очков во время работы за компьютером препятствует возникновению ощущения сухости. Также для комфортного использования гаджетов рекомендуется приглушить другие источники освещения рядом с ними.

Дэниел Портер, сотрудник американской академии офтальмологии, ответственный за информирование пациентов по вопросам лечения, объяснил, что синий свет от экранов не увеличивает нагрузку на глаза. По этой причине нет необходимости приобретать специализированные очки, блокирующие его. Тем не менее, использование гаджетов может спровоцировать сухость глаз и головную боль.

Так происходит из-за того, что при необходимости сосредоточения всего внимания на экране люди реже моргают. В среднем человек моргают примерно 15 раз в минуту. При использовании компьютера или телефона частота смыкания век сокращается в два раза. Чтобы защитить глаза от сухости и уменьшить нагрузку, эксперты из ААО рекомендуют пользоваться специализированными увлажняющими каплями. Кроме того, рекомендуется отказаться от ношения контактных линз в пользу очков, если есть необходимость долго работать за компьютером.

Также офтальмологи отметили, что снять напряжение можно с помощью комплекса упражнений под названием «20-20-20». Каждые 20 минут нужно отводить взгляд от экрана и в течение 20 секунд фокусировать зрение на предмете, находящемся на расстоянии 20 футов (примерно 6,1 метра). Другим способом повышения эффективности труда и снижения нагрузки является приглушение источников света, находящихся рядом с устройством — работать лучше при рассеянном освещении.

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