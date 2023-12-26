Психиатр предупредила о возможном негативном влиянии соцсетей на психику молодых людей

Эмили Хемендингер, доцент кафедры психиатрии в медицинском кампусе Аншутц при университете Колорадо рассказала The Conversation, что социальные сети могут способствовать развитию анорексии и булимии, а также появлению у подростков нездорового представления о красоте.

Психиатр отметила, что результаты многочисленных исследований связывают представления о красоте, демонстрируемые в фильмах, на телевидении и в журналах, с психическими заболеваниями, неудовлетворенностью собственной внешностью и нездоровыми пищевыми привычками. Аналогичное негативное влияние на психическое здоровье молодежи оказывают и социальные сети.

Хемендингер объяснила, что такие медиаплатформы являются «благодатной почвой» для зарождения таких расстройств, как анорексия и булимия. Использование социальных сетей способствует негативной самооценке, социальным сравнениям в пользу других людей, снижению эмоциональной регуляции и стремлению к идеализированной самопрезентации, что негативно влияет на представление о собственном теле.

Также специалист добавила, что количество времени, проведенного в социальных сетях, напрямую связано с развитием большего числа комплексов. Она сослалась на результаты исследования американских ученых, которые демонстрируют, что увеличение времени, проведенного дома во время пандемии COVID-19, привело к более активному использованию социальных сетей молодыми людьми и к большему негативному воздействию идеализированных изображений тела на их психику.

Отмечается, что сами по себе социальные сети не вызывают расстройств пищевого поведения. Они могут косвенно способствовать их развитию путем демонстрации некорректных рекомендаций по питанию и нездоровых представлений о красоте.

Ранее большой вес при рождении связали с детским ожирением.