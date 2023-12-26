Социальную тревожность связали с увеличением количества употребляемого алкоголя

Ученые из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне (США) обнаружили, что люди с социальной тревожностью пьют больше алкоголя в присутствии незнакомцев. Результаты исследования опубликованы в Addictive Behaviors (АВ).

В исследовании приняли участие 48 человек в возрасте 21-28 лет с сильной алкогольной зависимостью. Они заполнили специализированные опросники для оценки социальной тревожности. В течении следующих семи дней участники фиксировали количество выпитых алкогольных напитков. Также добровольцам в течение аналогичного промежутка времени было необходимо носить трансдермальные алкометры. Это устройства в виде браслетов, которые фиксируется на лодыжке и отслеживают количество выпитого алкоголя путем измерения количества этанола, выделяемого через кожу.

На смартфоны участников было загружено приложение, которое в произвольное время дня отправляло уведомления о необходимости добровольцев предоставить фотографии своего окружения. Позже участники сообщали о степени близости отношений с людьми, изображенными на фотографиях, и классифицировали их с помощью таких определений, как «друг», «партнер» (романтический), «коллега», «незнакомец».

После проведения статистического анализа выяснилось, что социальная тревожность и социальный контекст влияют на количество употребляемого алкоголя. Участники с высоким уровнем социальной тревожности пили больше, когда они были окружены незнакомцами. В компании друзей и близких количество употребляемого алкоголя, напротив, было ниже.

Исследователи объяснили, что социально тревожные люди могут пить больше в незнакомой обстановке, чтобы снять стресс, создать позитивное настроение или облегчить взаимодействие с другими.

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