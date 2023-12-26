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Продажи средств экстренной контрацепции вырастут после новогодних праздников

BMJ: в период новогодних праздников люди чаще пренебрегают контрацепцией

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Shutterstock

Ученые из Техасского технологического университета и американского общества экстренной контрацепции выяснили, что продажи препаратов для экстренного предотвращения нежелательной беременности в США вырастут примерно на 10% через неделю после новогодних праздников. Результаты исследования опубликованы в British Medical Journal (BMJ).

Чтобы оценить объем продаж средств экстренной контрацепции после новогодних праздников, исследователи проанализировали данные о розничном отпуске Левоноргестрела, препарата, который можно приобрести в США без возрастных ограничений с 2013 года. Исследователи сосредоточились на отслеживании количества продажах в течение недели после Нового года и в первый день Нового года с 2016 по 2022 год в различных торговых точках, включая продуктовые магазины, аптеки, магазины массового мерчендайзинга и фиксированной цены. По оценкам специалистов, через неделю после новогодних праздников количество проданных препаратов вырастет примерно на 10%.

Вероятнее всего, в период новогодних праздников люди склонны пренебрегать регулярно используемыми средствами контрацепции. В исследовании отмечается, что другие праздники, такие как День Святого Валентина и День независимости США, также связаны с увеличением продаж средств для экстренного предотвращения нежелательной беременности, но в меньшей степени.

Также ученые объяснили, что вероятность незащищенных половых контактов в период новогодних праздников повышается вследствие употребления алкоголя. Канун Нового года также связан с более высоким риском становления жертвой сексуального насилия и ограниченным доступом к другим формам контрацепции из-за ограниченных часов работы клиник, аптек и магазинов.

Ранее ученые приступили к испытаниям на добровольцах противозачаточных таблеток для мужчин.

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