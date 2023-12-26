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Большой вес при рождении связан с детским ожирением, выяснили ученые

RDM: большой вес ребенка при рождении может указывать на нарушения метаболизма

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Ученые из Южного университета Джорджии (США) в составе научного коллектива обнаружили, что большой вес при рождении может быть связан с последующим ожирением в детстве. Результаты опубликованы в Reproductive and Developmental Medicine (RDM).

Исследователи использовали данные третьего национального обследования здоровья и питания детей, проведенного в США с 1988 по 1994 год. На момент обследования детям-участникам было от двух до шести лет. Также для выявления связи между весом новорожденного и ожирением они изучили медицинские свидетельства о рождении 2621 американского ребенка. Кроме того, ученые зафиксировали индекс массы тела матерей испытуемых.

Корреляционный анализ показал, что дети, которые родились крупными, в два раза чаще своих сверстников (которые при рождении весили в рамках нормы) имели лишний вес или страдали ожирением в возрасте двух-шести лет. Также выяснилось, что ребенок, у матери которого было ожирение, с большей вероятностью родится с весом, превышающим норму. Помимо этого, ученые обнаружили, что женщины в возрасте 35 лет рожают крупных детей почти в два раза чаще, чем матери моложе 20 лет.

Авторы исследования объяснили, что повышенный вес при рождении может указывать на нарушения метаболической регуляции у ребенка и переедание матери во время беременности. Это может привести к ожирению в детском возрасте.

Ранее выяснилось, что диета и спорт заняли последнее месте в рейтинге способов лечения ожирения.

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