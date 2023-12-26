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Рассада растет быстрее, если бить ее током

PNAS: гидропонный ячмень растет быстрее при стимуляции его корней током

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Shutterstock/Rashid1836

Саженцы ячменя вырастают в среднем на 50% крупнее, если их корневую систему стимулировать электрическим током. Это показало исследование, опубликованное в журнале PNAS.

Ученые из Университета Линчепинга разработали электропроводящий субстрат из целлюлозы для гидропонного выращивания ячменя. Гидропоника позволяет выращивать растения без почвы, лишь с помощью небольшого количества воды, питательных веществ и субстрата, к которому могут крепиться корни. К культурам, которые уже выращиваются таким образом, относятся салат, зелень и некоторые овощи, но не зерновые.

В новом исследовании ученые ускорили рост гидропонного ячменя с помощью электрической стимуляции. За 15 дней выращенный таким образом ячмень был крупнее на 50%. При этом растению было нужно меньше питательных веществ.

«Таким образом мы можем заставить рассаду расти быстрее, используя меньше ресурсов. Мы пока не знаем, как это на самом деле работает, какие биологические механизмы задействованы. Мы обнаружили, что рассада более эффективно перерабатывает азот, но пока неясно, как электрическая стимуляция влияет на этот процесс. Мы не можем сказать, что гидропоника решит проблему продовольственной безопасности. Но это определенно может помочь, особенно в районах с небольшим количеством пахотных земель и суровыми природными условиями», — отметила автор исследования профессор Элени Старвриниду.

Ранее ученые получили стволовые клетки из мочи собак.

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