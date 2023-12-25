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Ученые выяснили, как метастазирует рак поджелудочной железы

Cell Reports: особый белок стимулирует рост раковых клеток в поджелудочной

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Исследователи клиники Майо (медицинского и исследовательского центра) идентифицировали особый сигнальный белок, который стимулирует рост раковых клеток поджелудочной железы. Результаты опубликованы в журнале Cell Reports.

Ученые объяснили, что опухоли разрастаются в среде, бедной питательными веществами, поэтому раковым клеткам приходится перестраивать клеточный метаболизм для удовлетворения своих потребностей. Один из способов получения энергии — перехватывание лизосом, мембранных пузырьков с пищеварительным соком внутри. Лизосомы расщепляют белки, липиды и другие вещества, необходимые клеткам для роста. Предыдущие исследования показали, что усиленная активность лизосом является отличительной чертой развития различных форм рака.

Эта информация побудила исследователей внимательно изучить характеристики лизосом в раковых клетках поджелудочной железы при наличии одного из вариантов онкогена KRAS, мутации которого обладают потенциалом для перерождения нормальных клеток в злокачественные. Ученные сравнили лизосомы раковых клеток поджелудочной железы с с онкогенным KRAS с лизосомами из клеток с нормальным вариантом гена, чтобы выяснить, в чем разница.

Среди 52 обнаруженных ими белков, которые изменились на поверхности лизосом в раковых клетках поджелудочной железы, был выделен один белок, называемый инициатором цитокинеза 8 (DOCK8). DOCK8 обычно содержится в здоровых иммунных клетках. Он помогает им перемещаться в организме и бороться с инфекциями. Оказалось, что механизмы, которые способен воспроизводить DOCK8 для помощи иммунным клеткам, могут запускаться для разрушения внеклеточной среды вокруг раковой клетки. Это помогает опухолевым клеткам распространяться быстрее.

Чтобы подтвердить свою теорию о том, что DOCK8 участвует в прогрессировании опухоли, команда удалила его из раковых клеток поджелудочной железы с помощью инструмента редактирования генов CRISPR. Доклиническая модель продемонстрировала, что лизосомы без участия DOCK8 перемещались медленнее, рост опухоли замедлялся, а метастазирование уменьшалось.

Ученые надеются, что их открытие поспособствует разработке новых методов терапии рака поджелудочной железы, основанных на угнетение активности DOCK8.

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