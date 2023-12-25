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Диета и спорт заняли последнее месте в рейтинге способов лечения ожирения

JAMA: врачи составили рейтинг эффективности средств от ожирения

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Наиболее эффективными средствами для лечения ожирения оказались бариатрическая хирургия и препараты Мунджаро и Зепбаунд. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA.

Ученые проанализировали 126 высококачественных научных публикаций, которые они отобрали из десятков тысяч статей. Наиболее эффективными способами лечения ожирения оказались бариатрическая хирургия (потеря веса на 25-30%) и препараты на основе тирзепатида Мунджаро и Зепбаунд (потеря веса на 21% после 72 недель применения). Далее шли препараты на основе семаглутида Оземпик и Вегови (потеря веса на 8-21%) и поведенческая терапия (потеря веса на 5-10%). Эффективность методов отличается у разных людей в зависимости от того, как меняются их чувства сытости и голода на терапии, объяснили авторы. Результаты подчеркивают тот факт, что ожирение является не проблемой с силой воли, а заболеванием, поэтому его следует изучать как таковое.

Бариатрическая хирургия и препараты обычно рекомендуются людям с индексом массы тела (ИМТ) 30 и выше или людям с ИМТ не менее 27, имеющим сопутствующие расстройства, связанные с ожирением: гипертонию, диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания. ИМТ представляет собой вес в килограммах, разделенный на квадрат роста в метрах и позволяет оценить, есть ли у человека недостаток или избыток веса.

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