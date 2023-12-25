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У мелодий для лечения психических расстройств нашли общие черты

General Psychiatry: особые мелодии могут вылечивать психические расстройства

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У мелодий для лечения психических расстройств есть общие звуковые характеристики, которые могут отвечать за их целебный эффект. Исследование ученых из Шанхайского университета Цзяотун опубликовано в журнале General Psychiatry.

Музыкальная терапия — многообещающий способ лечения различных расстройств психики. Несмотря на доказательства ее эффективности, конкретные характеристики, которые отвечают за целебное действие, остаются неизвестны. Из-за этого подбор подходящей музыки представляет сложную задачу.

В новом исследовании ученые сравнили 370 звуковых характеристик 165 композиций, отобранных экспертами. Оказалось, что две трети признаков были общими для разных мелодий. Это может означать, что их лечебное действие объясняется особыми музыкальными свойствами, а не простым совпадением.

Наиболее значимы оказались три характеристики, которые в будущем могут помочь разработать системы музыкальных рекомендаций на основе искусственного интеллекта, способного автоматически определять лечебную музыку.

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