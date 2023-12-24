Врачи нашли новый фактор риска проблем с сердцем

Возникновение гипертонии во время беременности может привести к негативным изменениям в структуре сердца и его работе. Это показало исследование, опубликованное в журнале Hypertension.

В исследовании приняли участие более пяти тысяч латиноамериканских женщин, которые перенесли по крайней мере одну беременность. У тех, кто пострадал от повышенного кровяного давления, вызванного беременностью, с большей вероятностью наблюдались стойкие изменения в структуре и функции сердца спустя десять лет. Среди них было утолщение стенки сердца, аномальная геометрия левого желудочка и сниженная фракция выброса — доля крови, которую может вытолкнуть камера сердца.

У 3–7% женщин развивается преэклампсия — впервые возникшая гипертония на сроке после 20 недели беременности. Это состояние сопровождается повреждением почек, которое можно выявить по наличию белка в моче. Преэклампсия может привести к судорогам, отекам и полиорганной недостаточности. Обнаруженные авторами работы долгосрочные последствия преэклампсии подчеркивают важность исследований профилактики и лечения этого состояния.

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