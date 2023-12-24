проект

>

Врачи нашли новый фактор риска проблем с сердцем

Hypertension: гипертония беременных приводит к стойким нарушениям работы сердца

close
100%
Freepik.com

Возникновение гипертонии во время беременности может привести к негативным изменениям в структуре сердца и его работе. Это показало исследование, опубликованное в журнале Hypertension.

В исследовании приняли участие более пяти тысяч латиноамериканских женщин, которые перенесли по крайней мере одну беременность. У тех, кто пострадал от повышенного кровяного давления, вызванного беременностью, с большей вероятностью наблюдались стойкие изменения в структуре и функции сердца спустя десять лет. Среди них было утолщение стенки сердца, аномальная геометрия левого желудочка и сниженная фракция выброса — доля крови, которую может вытолкнуть камера сердца.

У 3–7% женщин развивается преэклампсия — впервые возникшая гипертония на сроке после 20 недели беременности. Это состояние сопровождается повреждением почек, которое можно выявить по наличию белка в моче. Преэклампсия может привести к судорогам, отекам и полиорганной недостаточности. Обнаруженные авторами работы долгосрочные последствия преэклампсии подчеркивают важность исследований профилактики и лечения этого состояния.

Ранее ученые назвали продукты, потребление которых стоит увеличить женщинам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами