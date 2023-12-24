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ИИ составил список идеальных блюд на рождество

Daily Mail: ИИ создал идеальный список блюд для праздничного стола

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Pexels

Чат-бот с искусственным интеллектом Google Bard составил список лучших блюд для рождественского и новогоднего ужина, сообщает новостной портал Daily Mail. В список вошли клюквенный соус, запеченная индейка, соус из бульона, запеченные овощи, булочки, пюре из картошки, свиные сосиски в беконе, запеканка из зеленой фасоли и зимние специи такие, как корица и бадьян.

Как объяснил свой выбор ИИ, это лучшие блюда для праздничного зимнего стола. Эти блюда должны сочетаться по вкусу и представляют собой символичные американские блюда.

«Эти продукты отражают традиционные корни Америки и культурное значение праздника для жителей страны», — отметил чат-бот. Однако сочетание продуктов достаточно простое и может подойти для жителей других стран.

В России до революции главным праздников было Рождество, которое до 1918 года отмечалось 25 декабря. Главными блюдами на рождественском столе до революции были гусь и поросенок, а в советские годы в моду вошли салаты и торты. Как изощрялись хозяйки под Новый год — в материале «Газеты.Ru».

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