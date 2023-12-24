Названа птица с рабочей памятью как у человека

Ученые из Рурского университета (Германия) установили, что рабочая память птиц функционирует подобно человеческой. Результаты исследования были опубликованы в журнале Communications Biology.

Галки и другие птицы из семейства врановых имеют те же проблемы с рабочей памятью, что и люди: их воспоминания становятся менее точными и более предвзятыми со временем.

Рабочая память — тип памяти, отвечающий за объединение краткосрочной и долгосрочной информации и ее обработку. Она состоит из памяти звуковой и пространственной, эпизодического буфера, связывающего эти типы памяти друг с другом. Эта память может хранить, например, пароли, цифры или слова. Однако эти воспоминания быстро ухудшаются. Более того, чем больше вещей люди пытаются запомнить, тем меньше вероятность, что все запомнится правильно.

Исследователи подвергли двух галок различным тестам, которые включали запоминание цветов. Каждая птица должна была клюнуть белую кнопку, чтобы начать тест. Затем им показывали целевой цвет перед тем, как показать таблицу из 64 цветов. Галки должны были посмотреть на эту таблицу и выбрать целевой. Когда количество целевых цветов увеличилось, точность ответа птиц упала. Они выбирали близкие оттенки, но не целевые цвета. Это подтолкнуло ученых к выводу, что у птиц была большая нагрузка на кратковременную память.

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