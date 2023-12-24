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Биологи развеяли миф о белках-вампирах, охотящихся на оленей

Live Science: прозванные вампирами кистеухие белки не едят оленей

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Biodiversity Heritage Library

Кистеухие белки с острова Борнео, вопреки гипотезе ученых, не охотятся на оленей: их похожие на пилу зубы нужны для раскалывания орехов. Об этом биолог Саша Пэр рассказала в статье для Live Science.

Долгое время жители острова Борнео сообщали о том, что находят выпотрошенные туши оленей. Они подозревали, что на них охотятся кистеухие белки, прозванные в статье журнала Science 2014 года «белками-вампирами». Ученые считали, что животные могут прыгать с низких ветвей на спины оленей и перерезать их яремную вену своими острыми, как бритва, зубами.

Но в 2020 году исследователи обнаружили, что похожие на пилу большие резцы как на верхней, так и на нижней челюсти используются белками для поедания чрезвычайно твердых семян, которые с трудом поддаются раскалыванию молотком.

Кистеухие белки — обладатели самого пушистого хвоста. Он на 30% больше их тела. Возможно, он скрывает тело белки, сбивая с толку хищников. Как эти животные оказались на острове Борнео, остается загадкой. Исследования показывают, что их ближайшими ныне живущими родственниками являются южноамериканские белки.

Ранее ученые установили местонахождение легендарного царства Пунт, контактировавшего с царицей Древнего Египта.

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