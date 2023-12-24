Врачи назвали опасные марки уколов для избавления от жира

Инъекции для разрушения жировых клеток на основе фосфатидилхолина и дезоксихолата натрия приводят к тяжелым побочным эффектам: кистам, рубцам, деформациям кожи и серьезным инфекциям. Об этом сообщает Healthday.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупреждает, что инъекции липолитиков, предназначенные для разрушения жировых клеток, могут привести к долгосрочным негативным последствиям.

Агентство получило сообщения о потребителях, пострадавших в результате инъекций следующих торговых марок: Aqualyx, Lipodissolve, Lipo Lab и Kabelline. Общие ингредиенты препаратов включают фосфатидилхолин (PPC) и дезоксихолат натрия (DC). Эти вещества использовались по отдельности или вместе.

FDA одобрило только один инъекционный препарат-липолитик — рецептурный препарат под названием Kybella, сообщает агентство. Он содержит дезоксихолевую кислоту, которую вырабатывают кишечные бактерии. Это вещество помогает расщеплять жиры во время пищеварения. Агентство отмечает, что была одобрена только одна зона для инъекций: второй подбородок.

Неправильное введение или не получившие одобрения препараты могут увеличить риск образования рубцов, кожных инфекций и серьезных осложнений. Безопасное и эффективное использование липолитика требует расчета количества, правильного места инъекции и способа размещения иглы, поэтому делать инъекции липолитиков могут только медицинские работники.

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