Любители ранних пробуждений могут быть источником опасности на дорогах

Любители ранних пробуждений из-за послеобеденной усталости хуже справляются с вождением машины во второй половине дня. Это показало исследование, опубликованное в International Journal of Human Factors and Ergonomics (IJHFE).

В эксперименте приняли участие 12 мужчин, которые определяли себя как «жаворонков». Их попросили выполнить несколько заданий по вождению до и после обеда.

Оказалось, что послеобеденная сонливость значительно ухудшает скорость реакции и бдительность «жаворонков». Сами они сообщали о субъективном ощущении усталости после еды.

Авторы работы предполагают, что обнаруженные ими эффекты могут быть связаны с естественным суточным ритмом организма любителей ранних пробуждений. При этом продолжительность вождения не влияла на показатели участников эксперимента, основным фактором была именно послеобеденная усталость.

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