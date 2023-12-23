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Любители ранних пробуждений могут быть источником опасности на дорогах

IJHFE: послеобеденная усталость ухудшает навыки вождения жаворонков

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Любители ранних пробуждений из-за послеобеденной усталости хуже справляются с вождением машины во второй половине дня. Это показало исследование, опубликованное в International Journal of Human Factors and Ergonomics (IJHFE).

В эксперименте приняли участие 12 мужчин, которые определяли себя как «жаворонков». Их попросили выполнить несколько заданий по вождению до и после обеда.

Оказалось, что послеобеденная сонливость значительно ухудшает скорость реакции и бдительность «жаворонков». Сами они сообщали о субъективном ощущении усталости после еды.

Авторы работы предполагают, что обнаруженные ими эффекты могут быть связаны с естественным суточным ритмом организма любителей ранних пробуждений. При этом продолжительность вождения не влияла на показатели участников эксперимента, основным фактором была именно послеобеденная усталость.

Ученые отметили, что важно учитывать как хронотип, так и время суток при разработке теоретических моделей поведения водителей. Это позволит внедрить новые меры безопасности дорожного движения и снизить количество ДТП.

Ранее ученые нашли приятный способ улучшить работу мозга за три минуты.

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