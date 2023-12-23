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Первая летная ракета-носитель «Ангара-А5» отправлена на Восточный

Первая летная ракета-носитель «Ангара-А5» отправлена для испытаний на Восточный

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РИА «Новости»

Ракета-носитель «Ангара-А5» отправлена для проведения летно-конструкторских испытаний на космодром Восточный. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале «Роскосмоса».

«Этот пуск откроет новую страницу в истории российской ракетно-космической отрасли!» — подчеркивает госкорпорация.

Отмечается, что на Восточном завершена проверка работоспособности инфраструктуры технического комплекса для подготовки ракет «Ангара».

Подчеркивается, что инфраструктура на Восточном готова к пуску «Ангары».

В сентябре сообщалось, что на российском космодроме «Восточный» в Амурской области завершается создание наземного комплекса средств для измерений, сбора и обработки информации, предназначенного для выведения на орбиту ракеты-носителя «Ангара-А5». Новая инфраструктура включает в себя Восточный командно-измерительный пункт (ВКИП), а также трассовый измерительный пункт, который строится на острове Сахалин.

Ранее в РКС провели космический мониторинг распространения борщевика в регионах России.

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