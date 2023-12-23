Орбиту МКС скорректировали при подготовке к старту «Союза МС-25»

Российские специалисты скорректировали орбиту Международной космической станции (МКС) с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-24» при подготовке к выведению на орбиту грузового космического корабля «Союз МС-25» и посадке спускаемого аппарата «Союза МС-24». Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Согласно сообщению госкорпорации, 23 декабря в 04:55 по московскому времени включились двигатели «Прогресса МС-24». Они проработали 1131,85 секунды и выдали импульс величиной 1,84 м/с.

В «Роскосмосе» указали, что после маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 3,2 км и составила 417,70 км над поверхностью Земли. Отмечается, что за все время полета МКС была проведена 351 коррекция высоты ее орбиты.

В начале декабря «Прогресс МС-25» пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции. Как передавало агентство ТАСС, корабль доставил на МКС более 2,5 тонны грузов, среди которых более полтонны топлива, 420 л питьевой воды и около полутора тонн различных грузов. Среди них медицинское оборудование, питание, включая мандарины, лимон, апельсины, а также новогодние подарки.

Ракета «Союз-2.1а» с с грузовым кораблем «Прогресс МС-25» стартовала с Байконура 1 декабря. Выход корабля на заданную орбиту, отделение от ракеты, раскрытие антенн и солнечных батарей прошли в штатном режиме без каких-либо неполадок или сбоев.

Ранее сообщалось, что Россия одобрила проект создания Лунной станции вместе с Китаем.