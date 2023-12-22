Стало известно, может ли ребенок «перерасти» синдром дефицита внимания и гиперактивности

Элисон Поултон, член австралийской организации Brain and Mind Centre, занимающейся исследованиями и лечением расстройств мозга и психики, рассказала The Conversation, что с возрастом поведение ребенка с СДВГ может измениться.

СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) — это поведенческое и нервно-психическое расстройство, характеризующееся невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью. Поултон объяснила, что наличие этих качеств заметно уже в детском возрасте, когда ребенок становится способен ходить. В дальнейшем гиперактивность и неспособность сосредоточиться может негативно сказаться на успеваемости ребенка в школе и успехах на работе.

Исследования мозга людей с СДВГ продемонстрировали различия в общем объеме мозгового вещества и размерах некоторых структур, таких как прилежащее ядро, миндалевидное тело, хвостатое ядро и гиппокамп. Эти области помогают координировать эмоции, обучение и поведение.

Исследователь отметила, что с возрастом способность человека к самоконтролю претерпевает изменения. Это значит, что выраженность симптомов СДВГ в разные периоды жизни будет варьироваться. По мере взросления и повышения требований к своим способностям люди вырабатывают определенные стратегии поведения, которые позволяют им улучшить качество жизни, а также выполнять повседневные и рабочие обязанности. Также пациенты с СДВГ учатся контролировать некоторые аспекты своего импульсивного поведения. Тем не менее, функциональные нарушения, связанные с СДВГ, могут проявляться в любом возрасте. Этот показатель индивидуален для каждого человека.

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