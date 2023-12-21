Широко используемый антибиотик оказался эффективен для лечения наркозависимости

Доксициклин, широко используемый антибиотик, способен снизить аддитивный эффект таких наркотиков, как морфин и кокаин у мышей. К такому выводу пришли исследователи из университета Сан-Паулу в Бразилии. Результаты опубликованы в Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry (PNPBP).

Исследование проводилось с участием 302 самцов лабораторных мышей. Эксперимент включал в себя введение животным различных доз морфина и кокаина, а затем — доксициклина, широко используемого антибиотика. Для оценки эффективности воздействия вещества мышей подвергли тестированию, известному как условное предпочтение места (УПМ).

С помощью УПМ ученые отслеживали ассоциации между наркотиками и контекстом, в котором они употребляются. Для этого использовался аппарат с двумя отсеками, каждый из которых был снабжен различными визуальными и тактильными сигналами. Стремление оказаться в отсеке, ассоциативно связанном с воздействием наркотиков, отражало тяжесть зависимости грызунов. Также исследователи фиксировали, как менялась двигательная активность мышей после введения наркотиков.

Исследователи обнаружили, что доксициклин способен значительно снизить аддитивный эффект морфина. Животные, которым ввели антибиотик, демонстрировали меньшее стремление оказаться в отсеке, в котором подвергались воздействию наркотика. Кроме того, доксициклин ослаблял как развитие, так и проявление аддиктивного поведения, вызванного кокаином. Также антибиотик эффективно предотвращал гиперактивность, которая проявляются вследствие употребления кокаина.

Ученые отметили, что их работа может поспособствовать разработке новых методов лечения наркомании у людей. Для более точной оценки эффективности необходимо провести эксперименты на самках мышей.

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