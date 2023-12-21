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Нарколог объяснил, почему лечение алкоголиков на первых стадиях должно быть принудительным

Нарколог Благов: добровольно лечиться хотят только алкоголики на поздних стадиях

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Pixabay

Сегодня в наркологических клиниках лечат только запущенные случаи, потому что другие туда не попадают. Поэтому важно организовать принудительное лечение алкоголиков на ранних стадиях болезни, об этом рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой наркомании и токсикомании ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, психиатр-нарколог Лев Благов.

«Когда пациент пришел к врачу и сказал: «Хочу лечиться», это фактически означает, что активность болезни переходит в фазу своего угасания. Часто это не выздоровление, а всего лишь ремиссия. Получается, что в активном лечении нуждается тот больной, который лечиться не хочет. «Настоящий» больной в активной фазе алкоголизма никогда не хочет лечиться», – объяснил специалист.

По его словам, в большинстве случаев врачи не могут лечить пациента без его формального согласия. Исключения — это определения суда или некие экстремальные показания, но это уже запущенные случаи – третья или конец второй стадии.

«Необходим поиск и отработка механизмов раннего выявления и активной профессиональной работы с аддиктивной патологией. Активная профилактика позволяет быстро и эффективно выявлять «патогенный микросоциум». Именно в нем происходит заражение, поэтому важно человека из него вывести», – заключил нарколог.

Ранее психиатр-нарколог объяснил, как можно «заразиться» алкоголизмом.

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