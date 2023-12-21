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Психиатр-нарколог объяснил, как формируются внутренние запреты на прием алкоголя

Нарколог Благов: иммунитет человека к алкоголизму формируется с детства

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Внутренние запреты на прием алкоголя или так называемый иммунитет психики, который защищает человека от алкоголизма, формируются с детства, рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой наркомании и токсикомании ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, психиатр-нарколог Лев Благов.

Формирование алкогольной зависимости происходит через индуцированный психоз. Это психическое расстройство пациента вызвано бредовым содержанием мышления другого человека, с которым он пребывает в тесном общении. Другими словами здоровому человеку передается идея «алкоголь равно счастье» от алкоголика. Однако процесс формирования зависимости может быть заблокирован иммунитетом психики.

«Вот я смотрю на симпатичного мне человека, а он коньяк вовсю распивает, вокруг свечи, музыка, запахи, антураж, и я думаю: «Какой красавчик!» Субъективно-приятный образ, но «иммунитет» мне подсказывает: «Стой-стой-стой, он напился до невменяемого состояния, он неадекватен». И все, мы уже не отождествляем алкоголь с абсолютным счастьем. Конечно, в реальности все намного сложнее, но смысл ясен», – рассказал Благов.

Иммунитет в его традиционном понимании, как известно, бывает врожденным и приобретенным. Описанный случай относится к первой категории.

«Второй формируется иначе. Болезнь, стартовав из-за врожденного психопатологического иммунитета, обрывается, аддиктивные доминантные смыслы утрачивают свою актуальность, и мы наблюдаем «осознанную трезвость». Но иногда это может сыграть злую шутку – паранойя наркотизма может трансформироваться в «паранойю борьбы» с наркотизмом», – объяснил специалист.

По его словам, такой иммунитет психики формируется с детства. Инфантилизм — неразвитость, задержка психического развития, неумение принять нужное решение, просчитать последствия действий, безответственность не позволяет организовать сильный иммунитет.

«Здесь важным является многое: благополучная семья, общение в контексте социально-позитивных установок, высокий уровень мотивации и многое другое. Важнейшим все же здесь является «здоровое» микроокружение», – добавил психиатр-нарколог.

Подробнее о том, как формируется зависимость, и почему настало время изменить подходы к лечению этого недуга — в интервью Благова «Газете.Ru».

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