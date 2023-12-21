Ученые разработали новый препарат для профилактики атеросклероза

Исследователи из Абердинского университета (Великобритания) разработали новый препарат для устранения накоплений жира внутри артерий. Результаты опубликованы в Journal of Translational Medicine (JTM).

Новый препарат на основе тродусквемина снижает активность фермента PTP1B в организме. Уровень PTP1B часто повышен у людей с ожирением и диабетом, а также при состояниях, сопровождающихся длительным воспалением, таких как сепсис, диабетическая стопа и аллергическое воспаление легких. Когда в организме повышается уровень PTB1B, запускается ряд процессов, приводящих к поглощению лейкоцитами (тип иммунных клеток) окисленного холестерина. Затем лейкоциты превращаются в пенистые клетки, содержат липопротеины низкой плотности. Такие измененные клетки могут оседать на стенках артерий и снижать их эластичность.

Эксперимент с участием лабораторных мышей показал, что применение нового препарата ингибирует PTP1B, предотвращая превращение белых кровяных телец (лейкоцитов) в пенистые клетки.

Исследователи также обнаружили, что генетическая делеция (отсутствие в геноме) PTP1B связана с более низкими уровнями липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови мышей. Именно ЛПНП является причиной возникновения атеросклеротических бляшек в артериях.

Ученые отметили, что, вероятнее всего, эффект от применения препарата будет аналогичен и в отношении людей. Авторы исследования предположили, что их открытие послужит новым терапевтическим механизмом защиты от атеросклероза, являющегося провокатором большинства сердечных приступов и инсультов.

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