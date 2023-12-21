Стало известно, женщинам с какой талией проще всего зачать ребенка

Риск бесплодия у женщин увеличивается на 3% с каждым дополнительным сантиметром обхвата талии. Это показало исследование, опубликованное в журнале PLoS ONE.

Авторы проанализировали данные 3200 женщин из США в возрасте от 18 до 45 лет. Женщины с окружностью талии 60 см имели самый низкий уровень бесплодия. Риск был в два раза больше у женщин с талией 160 см. Каждый дополнительный сантиметр повышал риск бесплодия на 3%. Бесплодными в этом исследовании считали женщин, которые ответили «да» на вопрос, пытались ли они забеременеть в течение года безуспешно. Также ученые показали, что большая талия может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета.

Однако умеренная физическая активность, по-видимому, возвращала способность зачать женщинам с окружностью талии более 113,5 см. Умеренная активность повышает частоту сердечных сокращений, вдохов и выдохов, а также вызывает потоотделение. Примеры включают быструю ходьбу, при которой человек еще может говорить, но с трудом.

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