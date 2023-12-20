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Ученые приблизились к созданию лекарства против разрушения хрящевой ткани

Aging: лекарство-активатор белка сиртуина 6 может защитить от разрушения сустава

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Активация белка сиртуина 6 улучшает восстановление повреждений ДНК в клетках хряща. Исследование, которое поможет разработать лекарства для восстановления хрящей у пожилых, опубликовано в журнале Aging.

Правильная работа клеток зависит от целостности ДНК, которую могут повредить ультрафиолет, токсины и другие воздействия. Существуют механизмы восстановления поврежденной ДНК, однако с возрастом их эффективность снижается. Предыдущее исследование показало, что в клетках хряща (хондроцитах) пожилых людей сильнее повреждена ДНК по сравнению с клетками молодых.

В новой работе ученые выяснили, что активация белка SIRT6 с помощью молекулы MDL-800 улучшает эффективность восстановления ДНК в хондроцитах мышей. Также это уменьшило количество исходных повреждений генома. Напротив, блокирование SIRT6 с помощью другой молекулы снизило скорость восстановления ДНК.

Ученые считают, что активация SIRT6 может быть использована для профилактики остеоартрита — возрастного повреждения хрящевой ткани, поэтому требуются дополнительные исследования.

Ранее ученые выяснили, что популярные мази могут приводить к истончению костей и переломам.

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