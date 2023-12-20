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Стало известно, как невозможность отрыжки влияет на личные отношения

Neurogastroenterology & Motility: невозможность отрыжки может привести к депрессии

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Связанная с болезнью невозможность отрыжки приводит к громкому урчанию живота, из-за которого пациенты чувствуют смущение, тревогу и могут потерпеть неудачу в личных отношениях и на работе. Это показало исследование, опубликованное в журнале Neurogastroenterology & Motility.

Неспособность отрыгнуть, также известная как ретроградная дисфункция перстнеглоточной мышцы, вызывается неспособностью части пищеводного сфинктера расслабиться, чтобы дать газу выйти наружу. В новом исследовании ученые опросили 199 взрослых, страдающих этим заболеванием.

Большинство участников сообщили о вздутии живота, булькающих звуках, чрезмерном метеоризме и трудностями с отхождением рвотных масс. Только половина пациентов обсуждала свои симптомы с лечащим врачом, а 90% считали, что не получили адекватной помощи. Участники также сообщили о смущении, тревоге, депрессии и негативном влиянии своей болезни на отношения и работу.

Авторы заключили, что невозможность отрыжки — это больше, чем физическая проблема. Это состояние существенно влияет на повседневную жизнь, отношения и психическое благополучие людей. Требуются дополнительные усилия по повышению осведомленности людей о заболевании, чтобы повысить уровень его выявления и улучшить лечение.

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